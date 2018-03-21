В трёх хозяйствах РК обнаружен высокопатогенный вирус птичьего гриппа

Опубликовано : 2018-03-19 11:24:33 Обновлено : 2018-03-19 13:48:34

В трёх хозяйствах РК обнаружен высокопатогенный вирус птичьего гриппа

Антигены, выявленные в провинциях Кёнгидо и Чхунчхон-Намдо, относятся к высокопатогенному вирусу птичьего гриппа со штаммом H5N6. Об этом сообщили в министерстве продовольствия, сельского и лесного хозяйства, ссылаясь на результаты анализа. Речь идёт о птицефабриках в городах Пхёнтхэке и Янчжу провинции Кёнгидо и хозяйстве в Асане провинции Чхунчхон-Намдо. В общем этой зимой было зафиксировано 22 случая высокопатогенного вируса птичьего гриппа. Это 5% от показателя зимы прошлого года. Однако сам факт выявления вируса заставляет карантинные учреждения принимать оперативные меры.

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