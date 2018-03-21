Realmeter: Уровень поддержки президента РК Мун Чжэ Ина повысился до 69,6%

Опубликовано : 2018-03-19 12:13:15 Обновлено : 2018-03-19 13:51:35

Realmeter: Уровень поддержки президента РК Мун Чжэ Ина повысился до 69,6%

Уровень поддержки президента РК Мун Чжэ Ина вырос до 69,6%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого агентством Realmeter с 12 по 16 марта среди 2,5 тыс. человек. Данный показатель на 3,8% больше по сравнению с прошлой неделей. Отрицательное отношение к деятельности главы государства высказали 23,8% опрошенных - на 4,4% меньше. Демократическую партию Тобуро поддерживают 51,8% опрошенных, партию Свободная Корея - 18,6%, партию Справедливого будущего - 7%. Статистическая погрешность при обработке данных составляет плюс-минус 2% при уровне достоверности 95%.

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Печатать страницу
  • Список
  • Top
Новости
prev  prev  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
Internet Radio On-Air Window to KBS WORLD Radio Window to KOREA
Win.k 24
Win.k 11
Win.k MUSIC
Северная Корея: взгляд изнутри
청취자 만족도 조사 결과 -R
Урок корейского языка (Mobile)
Основные новости
Другие сервисы
RSS Feeds
  • RSS Feeds
  • RSS (Really Simple Syndication): информация об обновлениях на нашем вебсайте

<

3 / 4

>