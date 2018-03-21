Realmeter: Уровень поддержки президента РК Мун Чжэ Ина повысился до 69,6%

Уровень поддержки президента РК Мун Чжэ Ина вырос до 69,6%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого агентством Realmeter с 12 по 16 марта среди 2,5 тыс. человек. Данный показатель на 3,8% больше по сравнению с прошлой неделей. Отрицательное отношение к деятельности главы государства высказали 23,8% опрошенных - на 4,4% меньше. Демократическую партию Тобуро поддерживают 51,8% опрошенных, партию Свободная Корея - 18,6%, партию Справедливого будущего - 7%. Статистическая погрешность при обработке данных составляет плюс-минус 2% при уровне достоверности 95%.

