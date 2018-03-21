Вопрос о выдаче ордера на арест Ли Мён Бака будет решён 22 марта

Опубликовано : 2018-03-20 14:49:23 Обновлено : 2018-03-20 15:13:05

Вопрос о выдаче ордера на арест Ли Мён Бака будет решён 22 марта

22 марта в Центральном окружном суде Сеула состоится допрос бывшего президента РК Ли Мён Бака, который вынесет решение по запросу прокуратуры на выдачу ордера на арест экс-президента. Допрос будет проходить в 321 кабинете, где 30 марта прошлого года была допрошена бывший президент Пак Кын Хе. Однако Ли Мён Бак через своего секретаря сообщил, что не явится на допрос, учитывая, что прокуратура уже достаточно ясно озвучила свою позицию. Его будет представлять группа адвокатов, что является беспрецедентным случаем. Прокуратура обвиняет Ли Мён Бака в получении в качестве взяток от Национальной службы разведки, бизнесменов и других лиц в общей сложности 11 млрд вон или 10,3 млн долларов. Его также обвиняют в хищениях и превышении полномочий.

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