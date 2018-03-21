РК ужесточает экологические стандарты по микропыли Video

Опубликовано : 2018-03-20 15:28:34 Обновлено : 2018-03-21 10:40:53

РК ужесточает экологические стандарты по микропыли до уровня таких развитых стран как США и Япония. В министерстве экологии намерены с 27 марта ввести новый стандарт допустимой концентрации микропыли 35 микрограмм на кубометр. Прежде отметка составляла 50 микрограмм. Соответствующий проект был одобрен Национальным собранием 20 марта. Среднегодовая отметка снижается с 25 до 15 микрограмм. Такие меры связаны с указаниями экспертов о том, что прежние стандарты по частицам микропыли размером менее 2,5 микрон были гораздо ниже, чем у ВОЗ, США, Японии и других стран. В прошлом году количество дней с высоким уровнем микропыли в воздухе увеличилось с 12 до 57. Власти ужесточат также критерии объявления предупреждения о высокой концентрации микропыли. Для предупреждения первого уровня показатель снизили с 90 до 75 микрограмм на кубометр, для более серьёзного второго уровня со 180 до 150.

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