РК ужесточает экологические стандарты по микропыли до уровня таких развитых стран как США и Япония. В министерстве экологии намерены с 27 марта ввести новый стандарт допустимой концентрации микропыли 35 микрограмм на кубометр. Прежде отметка составляла 50 микрограмм. Соответствующий проект был одобрен Национальным собранием 20 марта. Среднегодовая отметка снижается с 25 до 15 микрограмм. Такие меры связаны с указаниями экспертов о том, что прежние стандарты по частицам микропыли размером менее 2,5 микрон были гораздо ниже, чем у ВОЗ, США, Японии и других стран. В прошлом году количество дней с высоким уровнем микропыли в воздухе увеличилось с 12 до 57. Власти ужесточат также критерии объявления предупреждения о высокой концентрации микропыли. Для предупреждения первого уровня показатель снизили с 90 до 75 микрограмм на кубометр, для более серьёзного второго уровня со 180 до 150.

