Корейский центр контроля и профилактики заболеваний и KOICA развивают сотрудничество

20 марта Корейский центр контроля и профилактики заболеваний и Корейское агентство международного сотрудничества (KOICA) подписали меморандум о взаимопонимании в совместной реализации проектов официальной помощи развитию (ODA) по предотвращению распространения инфекционных заболеваний. Два ведомства указывают, что благодаря этому проекту в выигрыше окажутся как РК, так и развивающиеся страны. Поскольку снижение уровня заболеваемости в развивающихся странах позволит снизить степень проникновения инфекций в РК и сделает возможным обеспечение защиты здоровья соотечественников, проживающих за рубежом. Согласно меморандуму, KOICA будет оказывать поддержку Центру контроля и профилактики заболеваний в реализации глобальных проектов здравоохранения, а центр предоставит консультационную помощь в реализации международных проектов по борьбе с различными заболеваниями, а также будет сотрудничать в оказании поддержки развивающимся странам. Стороны договорились проводить обмены, совместные исследования, а также образовательные программы в сфере ODA по профилактике заболеваний.

