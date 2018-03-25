21 марта в РК проходит День гражданской обороны. В этой связи по всей стране проводятся учения по эвакуации на случай пожаров. Оповещение о начале учений делается по радио. После об этом сообщается через систему оповещений в зданиях. В этом случае все находящиеся внутри помещений должны будут покинуть их, выйдя на улицу. В этот день проводятся образовательные программы, призванные познакомить граждан с порядком действий в экстренных случаях. Учения проводятся в крупных строениях, пожар в которых может привести к большому количеству жертв. Это торговые центры, кинотеатры, больницы, электростанции, школы и другие. Каждое министерство отвечает за свой сектор.



