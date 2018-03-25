В прошлом году в РК количество браков достигло минимальной за 40 лет отметки - 264.500. Об этом говорится в представленном 21 марта докладе Национального статистического управления. Показатель сократился на 6,1% в годовом исчислении. Это самая низкая отметка после 1974 года. На каждую тысячу человек населения приходятся 5,2 брака. Данный уровень постоянно сокращается с 2011 года, когда он составил 6,6 брака. Средний возраст вступления в брак среди мужчин составил 32,9 года, увеличившись на 0,2 года, среди женщин он вырос на 0,1 года до 30,2 года. Главной причиной такой ситуации указывают усложнение условий на рынке труда и в вопросе обеспечения жильём. Между тем, количество разводов сократилось на 1,2%, составив 106 тыс. случаев.

