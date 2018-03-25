Количество браков в РК сократилось до 40-летнего минимума Video

Опубликовано : 2018-03-21 11:45:15 Обновлено : 2018-03-22 10:38:15

В прошлом году в РК количество браков достигло минимальной за 40 лет отметки - 264.500. Об этом говорится в представленном 21 марта докладе Национального статистического управления. Показатель сократился на 6,1% в годовом исчислении. Это самая низкая отметка после 1974 года. На каждую тысячу человек населения приходятся 5,2 брака. Данный уровень постоянно сокращается с 2011 года, когда он составил 6,6 брака. Средний возраст вступления в брак среди мужчин составил 32,9 года, увеличившись на 0,2 года, среди женщин он вырос на 0,1 года до 30,2 года. Главной причиной такой ситуации указывают усложнение условий на рынке труда и в вопросе обеспечения жильём. Между тем, количество разводов сократилось на 1,2%, составив 106 тыс. случаев.

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Печатать страницу
  • Список
  • Top
Новости
prev  prev  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
Internet Radio On-Air Window to KBS WORLD Radio Window to KOREA
Win.k 24
Win.k 11
Win.k MUSIC
Северная Корея: взгляд изнутри
청취자 만족도 조사 결과 -R
Урок корейского языка (Mobile)
Основные новости
Другие сервисы
Подкасты
  • Подкасты
  • Программы можно скачать на сайте, чтобы прослушивать с помощью компьютера или mp3-плеера

<

4 / 4

>