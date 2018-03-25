В феврале количество иностранных туристов в РК сократилось на 16,5%

Опубликовано : 2018-03-23 09:14:05 Обновлено : 2018-03-23 10:37:58

В феврале количество иностранных туристов в РК сократилось на 16,5%

В феврале, несмотря на проведение зимней Олимпиады в Пхёнчхане, в РК продолжилось снижение количества иностранных туристов. Об этом сообщили в Исследовательском институте компании Korea Investment & Securities Чхве Мин Ха. Указывается, что в прошлом месяце страну посетили 1 млн 50 тыс. иностранцев. Это на 16,5% меньше, чем за тот же период прошлого года. Поток туристов из Китая, резко снизившийся на фоне спора Сеула и Пекина по комплексам ПРО THAAD, не восстановился. Число туристов из Китая сократилась на 41,5%, из Японии - на 9,1%. Вместе с тем, въезд в страну туристов из Гонконга увеличился на 37,3%, из США - на 25,3%, из Тайваня – на 16,1%, мз Таиланда – на 8,3%. Между тем, численность южнокорейцев, выезжавших за рубеж, выросла лишь на 3,6%, составив 2 млн 310 тыс. человек. Это самый низкий месячный рост за последние три года, что объясняется влиянием зимней Олимпиады в Пхёнчхане.

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