Поздно вечером 22 марта Центральный окружной суд Сеула по запросу прокуратуры принял решение выдать ордер на арест Ли Мен Бака, занимавшего пост президента РК в 2008-2013 гг. В качестве основания для ареста бывшего президента указывается наличие опасности уничтожения улик и совершения иных противоправных действий со стороны подозреваемого. Немедленно после выдачи ордера Ли Мен Бак был взят под стражу и помещён в Восточный сеульский центр предварительного заключения. Таким образом, у прокуратуры появилась возможность провести следственные действия в отношение Ли Мён Бака до 11 апреля. До объявления обвинительного заключения планируется ещё три-четыре раза вызвать Ли Мён Бака для дачи показаний. В качестве доказательной базы прокуратура направила в суд материалы следствия и различные документы в объёме 80 тыс. страниц. Адвокаты Ли Мён Бака представили свою позицию в письменном виде на нескольких десятках страниц. Прокуратура готовится предъявить бывшему президенту обвинения по 18 пунктам, включая получение взяток на 11 млрд вон (более 10 млн долларов), создание незаконных фондов, уклонение от уплаты налогов, злоупотребление полномочиями. Ли Мён Бак свою вину отрицает, считая, что против него развёрнута кампания политической мести.

