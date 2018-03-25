Экс-президент РК представил в Twitter свою позицию по ситуации вокруг него

Сразу после того, как суд выдал ордер на арест бывшего президента РК Ли Мён Бака, он изложил свою позицию в Twitter. Ли Мён Бак, в частности написал, что осознаёт свою вину за происходящее. Он подчеркнул, что в течение последних десяти месяцев испытывал «мучения, которые трудно перенести». Говоря о приближённых, он написал, что не может заснуть, думая о том, что люди, которые работали без выходных, столкнулись с трудностями из-за него. Упомянув о своём пребывании на посту президента, Ли Мён Бак указал, что тогда РК самым образцовым образом сумела выйти из кризиса. Он подчеркнул, что стремился вести чистую политику, но сегодня, глядя на прошлое с позиции граждан, понимает, что без упущений не обошлось. Ли Мён Бак заявил, что будет молиться за свою страну. Известно, что экс-президент написал своё трёхстраничное обращение 21 марта, за сутки до начала рассмотрения в суде запроса прокуратуры о выдаче ордера на его арест.

