63% северокорейских беженцев проживают в столичном регионе

Опубликовано : 2018-03-23 11:06:24 Обновлено : 2018-03-23 12:11:15

63% северокорейских беженцев проживают в столичном регионе

63,3% северокорейских беженцев, перебравшихся в РК, проживают в столичном регионе, в том числе в Сеуле, провинции Кёнгидо и Инчхоне. На это указывают результаты анализа, проведённого фондом единства Юга и Севера в июне - июле прошлого года среди 2.715 человек. Это во многом объясняется тем, что многие из беженцев, после прохождения образовательной программы в фонде остаются жить в съёмных квартирах, которые государство выделяет им в столичном регионе. 23,1% респондентов указали, что сталкивались в РК с дискриминацией. Среди причин этого 74,3% указывают на отношение, разницу в укладе жизни и акцент, 41,1% указали на отрицательное отношение южан к беженцам из КНДР. Среди респондентов 75% женщины. Это связано с тем, что многие северокорейские женщины, отправившиеся в Китай на заработки, бегут в РК.

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