В РК снижается уровень заболеваемости туберкулёзом

В РК уровень заболеваемости туберкулёзом снижается с 2011 года. По данным Корейского центра контроля и профилактики заболеваний, опубликованным 23 марта, в прошлом году в стране был зарегистрирован 28.161 новый больной туберкулёзом. Это на 9% меньше, чем в предыдущем году. Речь идёт о людях, которые заражаются этой болезнью впервые. В общем, показатель прироста сократился во всех возрастных группах. Среди молодых людей от 20 до 29 лет отметка сократилась на 20% с 3.179 до 2.564 человек. Между тем, отмечается, что доля пожилых людей в возрасте старше 65 лет выросла на 2%, составив 42%. Показатель среди иностранцев, проживающих в РК, сократился на 23,1% - 1.632 человека. Между тем, РК всё ещё на первом месте среди стран ОЭСР по заболеваемости туберкулёзом. Общий показатель в РК составляет 55 новых больных на 100 тыс. населения. Корейский центр контроля и профилактики заболеваний поставил цель к 2022 году снизить эту отметку до 40 человек.

