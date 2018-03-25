Gallup: Уровень поддержки президента РК Мун Чжэ Ина снизился до 71%

Уровень поддержки президента РК Мун Чжэ Ина сократился на 3% по сравнению с прошлой неделей, составив 71%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого 20-22 марта агентством Gallup Korea среди тысячи взрослых жителей страны. Отрицательное отношение к деятельности главы государства высказали 19% опрошенных, что на 1% больше. Демократическую партию Тобуро поддерживают 47% опрошенных, партию Свободная Корея - 14%, партию Справедливого будущего – 6%, партию Справедливости 5%. Статистическая погрешность при обработке данных составляет плюс-минус 3,1% при уровне достоверности 95%.

