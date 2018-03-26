В РК растёт количество больных туберкулёзом иностранцев

В РК растёт количество иностранцев, проходящих лечение туберкулёза. На это указывают данные, представленные 24 марта членом парламентского комитета по вопросам здравоохранения и соцобеспечения Ин Чжэ Гыном по случаю Всемирного дня борьбы с туберкулёзом. Согласно информации Национальной корпорации медицинского страхования, в период с 2009 по 2017 год количество таких иностранцев выросло в 2,7 раза, а сопутствующие этому страховые выплаты выросли в 4,5 раза до 2,6 млн долларов. В отчётах Корейского центра контроля и профилактики заболеваний указывается, что в РК численность иностранцев, больных туберкулёзом, выросло с 587 человек в 2008 году до 2.123 человек в 2016 году, то есть, в 3,6 раза. Для сравнения, показатель среди граждан страны сократился с 33,5 тыс. до 28,7 тыс. человек. Для того, чтобы не допускать случаи, когда иностранцы заезжают в РК с целью лечения от туберкулёза, правительство с марта 2016 года обязало граждан 19 стран до получения долгосрочной визы предоставлять результаты полного медицинского обследования. По состоянию на 2016 год наибольшее количество иностранцев с данной болезнью, зарегистрированных в южнокорейских больницах, приходится на выходцев из Китая - 1.208. Далее следуют граждане Вьетнама, Филиппин, Монголии, Индонезии, Таиланда и других.