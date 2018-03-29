В РК вновь введены экстренные меры по снижению концентрации микропыли

27 марта в Сеуле, провинции Кёнгидо и Инчхоне введены экстренные меры по снижению концентрации микропыли в воздухе. Данные меры принимаются шестой раз с 30 декабря прошлого года. Местные власти вводят систему, которая предусматривает поочерёдное, в зависимости от даты, пользование автомобилями с номерными знаками, оканчивающимися на чётные и нечётные числа. В Сеуле закрываются 450 общественных парковок. Госпредприятия, производящие выбросы в атмосферу загрязняющих веществ, и строительные объекты сокращают объём работы. Частный сектор не обязан следовать данным предписаниям. Сообщается, что в январе данные меры, принимавшиеся трижды, позволили сократить объём микропыли на 2,25 тонны в сутки. Это лишь 1,5% от объёма выбросов в столичном регионе.

