В РК вновь введены экстренные меры по снижению концентрации микропыли

Опубликовано : 2018-03-27 11:23:20 Обновлено : 2018-03-27 11:30:29

В РК вновь введены экстренные меры по снижению концентрации микропыли

27 марта в Сеуле, провинции Кёнгидо и Инчхоне введены экстренные меры по снижению концентрации микропыли в воздухе. Данные меры принимаются шестой раз с 30 декабря прошлого года. Местные власти вводят систему, которая предусматривает поочерёдное, в зависимости от даты, пользование автомобилями с номерными знаками, оканчивающимися на чётные и нечётные числа. В Сеуле закрываются 450 общественных парковок. Госпредприятия, производящие выбросы в атмосферу загрязняющих веществ, и строительные объекты сокращают объём работы. Частный сектор не обязан следовать данным предписаниям. Сообщается, что в январе данные меры, принимавшиеся трижды, позволили сократить объём микропыли на 2,25 тонны в сутки. Это лишь 1,5% от объёма выбросов в столичном регионе.

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