36% молодых граждан РК думали о том, чтобы уехать за рубеж

Трое из десяти молодых южнокорейцев думали о возможности уехать в другую страну для лучшей жизни или в целях получения лучшего образования. Такими стали результаты опроса, проведённого Исследовательским институтом молодёжной политики РК среди 2.714 человек в возрасте от 15 до 39 лет. Выяснилось, что 36% респондентов думали о переезде за рубеж. Среди людей с высшим образованием показатель составил 40,3%, среди учеников школ средних и высших ступеней - 24,5%. Среди причин желания уехать за границу 34,3% указали на стремление к лучшей жизни, 18,7% стремление познакомиться с новым обществом, 13,4% желание получить лучшее образование, 11,2% указали на цель саморазвития, 7,9% на необходимость рожать и растить детей в лучших условиях.

