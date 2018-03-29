Внутренняя миграция сократилась в феврале в РК на 6,8%

Опубликовано : 2018-03-28 12:45:36 Обновлено : 2018-03-28 12:47:16

Внутренняя миграция сократилась в феврале в РК на 6,8%

Численность южнокорейцев, переехавших на постоянное жительство в другой регион страны, в феврале существенно сократилась. Место жительства изменили 698 тысяч человек, что на 6,8% меньше, чем в том же месяце прошлого года, сообщили в среду в Национальном статистическом управлении. В результате коэффициент мобильности населения оказался самым низким за последние 43 года из-за значительного роста цен на жильё и быстрого старения. Цены на жильё в столичном регионе продолжают расти, несмотря на ряд мер, направленных на борьбу с их ростом, включая ужесточение правил ипотечного кредитования.

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