Внутренняя миграция сократилась в феврале в РК на 6,8%

Численность южнокорейцев, переехавших на постоянное жительство в другой регион страны, в феврале существенно сократилась. Место жительства изменили 698 тысяч человек, что на 6,8% меньше, чем в том же месяце прошлого года, сообщили в среду в Национальном статистическом управлении. В результате коэффициент мобильности населения оказался самым низким за последние 43 года из-за значительного роста цен на жильё и быстрого старения. Цены на жильё в столичном регионе продолжают расти, несмотря на ряд мер, направленных на борьбу с их ростом, включая ужесточение правил ипотечного кредитования.

