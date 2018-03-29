В РК уровень курения сократился, что считается эффектом картинок на пачках сигарет

После резкого повышения стоимости сигарет в РК уровень курения упал ниже 40%, в 2016 году вновь повысился выше этой отметки, а в прошлом году сократился. Об этом 28 марта сообщили в Корейском центре контроля и профилактики заболеваний. Эксперты центра считают, что нынешний спад показателя связан с эффектом от предупреждающих картинок на пачках сигарет и от других мер, в числе которых увеличение количества зон, где запрещено курить. Опрос проводился в сотрудничестве с поликлиниками по всей стране среди 228 тыс. человек. Уровень курения среди мужчин сократился на 1,3%, составив 39,3%. Между тем, пока рано делать выводы об определённых тенденциях.

