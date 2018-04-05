Южнокорейские молодожёны предпочитают обзавестись жильём до вступления в брак

В последнее время всё больше южнокорейских молодожёнов стремились в первую очередь обзавестись к свадьбе собственным жильём. По данным Национального статистического управления, по состоянию на 2015 год 38% молодых семей, проживших вместе менее года, имели своё жильё, а 35% -снимали. В 2010 году показатели составляли 32% и 44% соответственно. То есть, если раньше молодые сначала вступали в брак, после чего решали проблему жилья, то сегодня ситуация приобретает противоположную тенденцию. Именно поэтому многие затягивают со вступлением в брак или вовсе отказываются от создания семьи. Такая ситуация гораздо менее выражена в столичном регионе из-за дороговизны недвижимости. В общем, новая тенденция также в некоторой степени связана с тем, что поколение «бэйби бума», имеющее накопления, помогает своим взрослым детям приобрести жильё.

