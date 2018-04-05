В РК появился комар Culex, переносящий японский энцефалит

3 апреля Корейский центр контроля и профилактики заболеваний призвал внимательно отнестись к возможности заражения японским энцефалитом. Это решение вызвано тем, что в Пусане впервые в этом году обнаружены комары вида Culex, которые являются переносчиками этого заболевания. Он очень маленький и водится на полях, в скотоводческих хозяйствах, а также в местах, где много влаги. При укусе в 99% случаях отсутствуют каких-либо симптомы или их лёгкие проявления с повышенной температурой. Однако в некоторых случаях возможен острый энцефалит, при котором уровень смертности достигает 30%. В прошлом году от этого заболевания скончались двое из девяти инфицированных.

