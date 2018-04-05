Провинция Кёнсан-Пукто развивает сотрудничество с Самаркандской областью

3 апреля заместитель хокима Самаркандской области Узбекистана Отабек Бабаев, прибывший с визитом в РК, встретился губернатором провинции Кёнсан-Пукто. Он поблагодарил руководство провинции за вклад в развитие дружбы двух стран в рамках проекта Шёлкового пути в 2013 году. Тогда провинция работала над проектом по расширению обмена с Самаркандской областью, также заключив соглашение о дружбе с Ташкентской областью. Кёнсан-Пукто и Самаркандская область работали над активизацией научно-культурного обмена. На этот раз Отабек Бабаев примет участие в церемонии подписания соглашения о сотрудничестве в области детского образования между Самаркандским государственным университетом и кампусом университета Тонгук в городе Кёнчжу.

