РК ищет новые рынки сбыта вторсырья

4 апреля состоялось первое заседание специальной группы, цель которой - найти альтернативные рынки сбыта для использованного полиэтилена и пластика. Создание данной группы продиктовано отказом Китая от закупок в РК пластиковых и бумажных отходов. В результате цены на бытовые отходы, пригодные для переработки, резко снизились, что привело к отказу компаний по утилизации отходов от сбора полиэтилена. Ситуация настолько сложная, что на уровне правительства подчеркнули необходимость совместных действий заинтересованных органов. Рассматривается возможность экспорта отходов в страны Юго-Восточной Азии, например, во Вьетнам. Между тем, многие указывают на необходимость сокращения использования одноразовых упаковок. В 2015 году в РК использовалось в среднем 420 пакетов на человека.







