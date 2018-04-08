6 апреля будет оглашён приговор экс-президенту РК Пак Кын Хе

6 апреля во второй половине дня суд Центрального административного округа Сеула вынесет приговор бывшему президенту страны Пак Кын Хе. Таким образом, будет подведён итог процессу, который продолжался около года. 27 февраля прокуратура потребовала для Пак Кын Хе 30 лет лишения свободы и штрафа в размере 110 млн долларов. Пак Кын Хе предъявлены обвинения по 18 пунктам, в том числе, получение взятки от группы Samsung, принуждение крупных компаний к внесению взносов в подконтрольные фонды MIR и K-Sport и другие. Вынесение приговора будет транслироваться в прямом эфире. Пак Кын Хе и её адвокаты трижды требовали отменить трансляцию, но суд эти требования отклонил.

