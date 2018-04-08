Уровень поддержки главы РК Мун Чжэ Ина вновь вырос до 74%

Опубликовано : 2018-04-06 11:13:10 Обновлено : 2018-04-06 12:06:55

Уровень поддержки главы РК Мун Чжэ Ина вновь вырос до 74%

Уровень поддержки президента РК Мун Чжэ Ина вырос на 4% по сравнению с прошлой неделей, составив 74%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого 3-5 апреля агентством Gallup Korea среди тысячи взрослых жителей страны. Отрицательное отношение к деятельности главы государства высказали 17% опрошенных, что на 4% меньше. Воздержались от ответа 9%. По мнению экспертов агентства, нынешний подъём является проявлением реакции граждан страны на развитие обменов с Севером. Демократическую партию Тобуро поддерживают 49% опрошенных, партию Свободная Корея - 13%, партию Справедливого будущего – 8%, партию Справедливости - 6%. Статистическая погрешность при обработке данных составляет плюс-минус 3,1% при уровне достоверности 95%.

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