Уровень поддержки главы РК Мун Чжэ Ина вновь вырос до 74%

Уровень поддержки президента РК Мун Чжэ Ина вырос на 4% по сравнению с прошлой неделей, составив 74%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого 3-5 апреля агентством Gallup Korea среди тысячи взрослых жителей страны. Отрицательное отношение к деятельности главы государства высказали 17% опрошенных, что на 4% меньше. Воздержались от ответа 9%. По мнению экспертов агентства, нынешний подъём является проявлением реакции граждан страны на развитие обменов с Севером. Демократическую партию Тобуро поддерживают 49% опрошенных, партию Свободная Корея - 13%, партию Справедливого будущего – 8%, партию Справедливости - 6%. Статистическая погрешность при обработке данных составляет плюс-минус 3,1% при уровне достоверности 95%.

