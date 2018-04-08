5 апреля в РК разбился истребитель F-15K

5 апреля в 14:38 кор.вр. в районе деревни Касан-мён уезда Чхиль-гун провинции Кёнсан-Пукто разбился южнокорейский истребитель F-15K. Он упал у подножия горы Юхаксан. Инцидент произошёл, когда истребитель возвращался на базу в Тэгу. Сразу после этого военные, полиция и спасатели, около 200 человек, приступили к поиску пилотов. Через два часа были обнаружены обломки и тело первого пилота. Пострадавших среди гражданских лиц нет. Военные сформировали чрезвычайный штаб. Определить причину происшествия, как полагают, поможет расшифровка найденного в пятницу «чёрного ящика». Ведутся поиски второго пилота.



