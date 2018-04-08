В РК занялись защитой школьников от микропыли

5 апреля в министерстве образования РК представили пакет мер по решению проблемы микропыли в школах. В случае высокого уровня микропыли школьникам, чувствительным к качеству воздуха, разрешено пропускать занятия. Это будет считаться за пропуск по болезни. Для этого во всех школах будут созданы списки таких учеников. До 2020 года во всех детских садах, младших и спецшколах планируется установить воздухоочистители. В настоящий момент из 160 тыс. объектов очистителями воздуха оборудованы лишь 37%. В этом году работы будут проводиться в первую очередь в школах, размещённых у дорог. Кроме того, будет выделено 350 млн долларов на строительство закрытых спортивных залов на случай невозможности проведения занятий по физкультуре на открытом воздухе.

