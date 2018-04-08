В магазинах РК могут запретить продажу одноразовых полиэтиленовых пакетов

В РК всё чаще звучат призывы снизить объёмы использования полиэтиленовых пакетов, с переработкой которых возникла проблема из-за отказа Китая от закупок бытовых отходов. На этом фоне министерство экологии продвигает соглашения по снижению объёма использования таких пакетов в круглосуточных магазинах. Аналогичная договорённость уже достигнута с крупными универмагами. Крупные магазины не продают одноразовые полиэтиленовые пакеты с ноября 2010 года. Вместо них клиентам продают и предоставляют бесплатно картонные коробки, бумажные пакеты и специальные пакеты для мусора. В настоящий момент в небольших торговых точках предоставляются полиэтиленовые пакеты стоимостью 2 цента, при возврате которых можно получить обратно часть стоимости.

