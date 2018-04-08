В магазинах РК могут запретить продажу одноразовых полиэтиленовых пакетов

Опубликовано : 2018-04-06 14:08:31 Обновлено : 2018-04-06 15:39:53

В магазинах РК могут запретить продажу одноразовых полиэтиленовых пакетов

В РК всё чаще звучат призывы снизить объёмы использования полиэтиленовых пакетов, с переработкой которых возникла проблема из-за отказа Китая от закупок бытовых отходов. На этом фоне министерство экологии продвигает соглашения по снижению объёма использования таких пакетов в круглосуточных магазинах. Аналогичная договорённость уже достигнута с крупными универмагами. Крупные магазины не продают одноразовые полиэтиленовые пакеты с ноября 2010 года. Вместо них клиентам продают и предоставляют бесплатно картонные коробки, бумажные пакеты и специальные пакеты для мусора. В настоящий момент в небольших торговых точках предоставляются полиэтиленовые пакеты стоимостью 2 цента, при возврате которых можно получить обратно часть стоимости.

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Печатать страницу
  • Список
  • Top
Новости
prev  prev  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
Internet Radio On-Air Window to KBS WORLD Radio Window to KOREA
Win.k 24
Win.k 11
Win.k MUSIC
Северная Корея: взгляд изнутри
청취자 만족도 조사 결과 -R
Урок корейского языка (Mobile)
Основные новости
Другие сервисы
Подкасты
  • Подкасты
  • Программы можно скачать на сайте, чтобы прослушивать с помощью компьютера или mp3-плеера

<

4 / 4

>