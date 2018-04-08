Суд приговорил экс-президента РК Пак Кын Хе к 24 годам лишения свободы Video

Опубликовано : 2018-04-06 16:10:04 Обновлено : 2018-04-06 18:30:07

6 апреля суд Центрального административного округа Сеула приговорил бывшего президента РК Пак Кын Хе к 24 годам лишения свободы и штрафу в размере 18 млрд вон (17,5 млн долларов). Суд поддержал 16 из 18 пунктов предъявленных Пак Кын Хе обвинений. В их числе получение взяток, вымогательство, вступление в преступный сговор, злоупотребление властью и разглашение государственной тайны. Суд признал доказанным, что экс-президент, вступив в сговор с Чхве Сун Силь, которая не занимала никакой государственной должности, принуждала такие крупные компании как Samsung, Lotte и SK оказывать поддержку фондам, подконтрольным Чхве Сун Силь. Прокуратура просила для Пак Кын Хе 30 лет лишения свободы и штраф в размере 118,5 млрд вон. Адвокаты экс-президента имеют право в течение недели подать апелляцию в суд высшей инстанции. Оглашение приговора транслировалось в прямом телеэфире. Сама обвиняемая на заседании суда не присутствовала.

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