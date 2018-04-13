Real Meter: Уровень поддержки Мун Чжэ Ина составил 68,1%

68,1% взрослых жителей РК одобряют деятельность Мун Чжэ Ина на посту президента страны, что на 1,4% меньше, чем на прошлой неделе. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого агентством Realmeter в период со 2 по 6 апреля среди 2,5 тыс. жителей разных регионов страны. Отрицательное отношение к деятельности главы государства высказали 25,7%. Показатель вырос на 0,1%. Воздержались от ответа 6,2%. Эксперты указывают, что на снижении показателя частично сказался комплекс факторов, среди которых скандал вокруг главы комитета по финансовому контролю, а также проблемы с утилизацией мусора, подлежащего переработке. Правящую Демократическую партию Тобуро поддерживают 51,1% опрошенных, партию Свободная Корея - 20,8%, партию Справедливое будущее – 5,7%, партию Справедливости – 4,5%. Статистическая погрешность при обработке данных составляет плюс-минус 2% при уровне достоверности 95%.