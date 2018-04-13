План перевода временных рабочих в штат выполнен в госсекторе на 49%

В июле прошлого года был обнародован план перевода временных и контрактных работников госучреждений в штат. С того момента до марта этого года было принято решение о переводе в штат 101 тыс. человек, сообщили 10 апреля в министерстве труда и занятости. Это 49,3% от запланированного до 2020 года количества. В прошлом году показатель составил 69 тыс. человек, в первом полугодии этого года 32 тыс. человек. Относительно контрактников план выполнен на 81,5%, долгосрочных временных работников - на 41,2%.







