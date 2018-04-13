В РК зафиксированы два случая заражения вирусом SFTS

Опубликовано : 2018-04-11 11:58:42 Обновлено : 2018-04-11 12:13:37

В РК зафиксированы два случая заражения вирусом SFTS

В РК фиксируются первые случаи заражения вирусом тромбоцитопенического синдрома (SFTS) от укуса диких клещей. В этом году зарегистрированы уже два случая. На острове Чечжудо 53-летний мужчина обратился в больницу с ознобом и высокой температурой. По итогам обследования, 9 апреля был подтверждён диагноз синдрома SFTS. Перед этим в этот же день такой диагноз получил другой мужчина. В этой связи администрация Чечжудо призывает людей проявить осторожность, использовать средство от клещей и следовать рекомендациям экспертов, чтобы не быть укушенными клещами.

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