В РК зафиксированы два случая заражения вирусом SFTS

В РК фиксируются первые случаи заражения вирусом тромбоцитопенического синдрома (SFTS) от укуса диких клещей. В этом году зарегистрированы уже два случая. На острове Чечжудо 53-летний мужчина обратился в больницу с ознобом и высокой температурой. По итогам обследования, 9 апреля был подтверждён диагноз синдрома SFTS. Перед этим в этот же день такой диагноз получил другой мужчина. В этой связи администрация Чечжудо призывает людей проявить осторожность, использовать средство от клещей и следовать рекомендациям экспертов, чтобы не быть укушенными клещами.

