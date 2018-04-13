Министерство экологии РК приступило к мониторингу нарушений закона о загрязнении окружающей среды в частном и промышленном секторах. Идёт проверка различных объектов с целью контроля за выделением загрязняющих веществ. Для этого применяются дроны, оснащённые специальными сенсорами, определяющими степень загрязнения. Указывается, что благодаря сенсорам дрон способен отыскать источник сильного загрязнения, снимая всё на камеру, чтобы получить доказательства. В случае выявления нарушений на место направляется специальная экологическая полиция. Дроны дают возможность небольшими силами проверить большое количество объектов, что значительно повышает эффективность работы. В марте были получены доказательства несанкционированного сжигания мусора и установки промышленного оборудования на ряде небольших объектов, которые прежде не удавалось уличить в нарушении закона.



