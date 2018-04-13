Пак Вон Сун будет избираться мэром Сеула на третий срок

12 апреля действующий мэр Сеула Пак Вон Сун официально объявил о своём участии в местных выборах, которые намечены на 13 июня. Если он победит на выборах, то это будет его третий срок на посту главы столичной администрации. Кроме него на роль кандидата от Демократической партии Тобуро претендуют Пак Ён Сон и У Сан Хо. Внутрипартийные выборы будут проходить с 18 по 20 апреля. Если никто из кандидатов не наберёт более половины голосов, то состоятся дополнительные выборы, которые пройдут 23-24 апреля. Пак Вон Сун отличается от соперников, представляя собственное видение развития города. Его программа называется «10 лет революции Сеула».







