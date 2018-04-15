Уровень поддержки главы РК Мун Чжэ Ина вновь вырос до 72%

Опубликовано : 2018-04-13 11:15:12 Обновлено : 2018-04-13 11:37:16

Уровень поддержки главы РК Мун Чжэ Ина вновь вырос до 72%

Уровень поддержки президента РК Мун Чжэ Ина сократился на 2% по сравнению с прошлой неделей, составив 72%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого 10-12 апреля агентством Gallup Korea среди тысячи взрослых жителей страны. Отрицательное отношение к деятельности главы государства высказали 19% опрошенных, что на 2% больше. Воздержались от ответа 9%. Демократическую партию Тобуро поддерживают 51% опрошенных, партию Свободная Корея - 12%, партию Справедливого будущего – 6%, партию Справедливости - 5%. Статистическая погрешность при обработке данных составляет плюс-минус 3,1% при уровне достоверности 95%.

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