Родители в РК тратят на дополнительное образование ребёнка 262 доллара в месяц

Опубликовано : 2018-04-14 10:58:53 Обновлено : 2018-04-14 15:31:28

Родители в РК тратят на дополнительное образование ребёнка 262 доллара в месяц

В РК ежемесячный расход домохозяйств на частное образование одного ребёнка составляет в среднем 280 тыс. вон или 262 доллара. Такими стали представленные 14 апреля результаты исследования по уровню благосостояния РК на 2017 год, проведённого Корейским институтом здравоохранения и социальных проблем совместно с институтом соцобеспечения Сеульского государственного университета. Учёные провели анализ данных относительно 1.032 домохозяйств, имеющих детей младше 17 лет, и пользующихся услугами частных образовательных учреждений. В семьях с низким уровнем доходов показатель составил - 133 доллара в месяц, у домохозяйств со средним доходом - 271 доллар. Что касается видов частного образования, то чаще всего корейцы отправляют своих детей на частные образовательные курсы – 40,18%. На дополнительные занятия в школах пришлось 17,16%, на дополнительные учебные материалы 15,73%, на репетиторство – 5,32%.


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