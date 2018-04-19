CBS: уровень поддержки президента РК Мун Чжэ Ина снизился до 66,8%

Уровень поддержки президента РК Мун Чжэ Ина снизился до 66,8%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого агентством Realmeter по заказу CBS с 9 по 13 апреля среди 2,5 тыс. человек. Данный показатель на 1,3% меньше по сравнению с прошлой неделей. Отрицательное отношение к деятельности главы государства высказали 26,7% опрошенных - на 1% больше. Воздержались от ответа 6,5%. Эксперты полагают, что некоторое снижение уровня поддержки президента связано со скандалом вокруг председателя комитета финансового контроля Ким Ги Сика, которого критикуют за зарубежные командировки, оплаченные финансовыми организациями, а также за ряд других нарушений нравственного плана. Демократическую партию Тобуро поддерживают 50,4% опрошенных. Партию Свободная Корея поддерживают 21,9%, партию Справедливого будущего – 5,7%, партию Справедливости – 4,2%. Статистическая погрешность при обработке данных составляет плюс-минус 2% при уровне достоверности 95%.





