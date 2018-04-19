16 апреля в парке «Хваран» в городе Ансане провинции Кёнгидо состоялась траурная церемония по случаю четвертой годовщины трагедии парома «Сэволь». Её организовали совместно министерство морского и рыбного хозяйства, а также министерство образования. В мероприятии приняли участие премьер-министр Ли Нак Ён, министр образования Ким Сан Гон, депутаты Национального собрания, за исключением представителей оппозиционной партии Свободная Корея. Одновременно в семейном парке в Инчхоне состоялась церемония прощания с 11-ю жертвами, семьи которых не смогли похоронить их в 2014 году. На церемонии присутствовали министр административного управления и безопасности Ким Бу Гём, мэр города Инчхона Ю Чжон Бок и депутаты местных законодательных собраний. Паром «Сэволь» затонул 16 апреля 2014 года к юго-западу от острова Чиндо по пути из порта Инчхон на остров Чечжудо. На борту находилось 476 пассажиров и членов экипажа. 304 человека погибли. Большинство пассажиров составляли школьники и учителя школы высшей ступени «Танвон». Пять человек продолжают числиться пропавшими без вести.







