Во вторник в Сеуле состоялось первое судебное слушание по делу о вмешательстве экс-президента РК Пак Кын Хе в выборы должностных лиц. Ранее бывший глава государства отправила в суд уведомление об этом. В этой связи судебное заседание было закрыто через шесть минут после начала. Если Пак Кын Хе и впредь не будет являться на слушания, то они могут проходить без неё. Второе заседание намечено на четверг. Суть дела состоит в подозрениях о том, что во время парламентских выборов 2016 года Пак Кын Хе незаконно пыталась оказывать влияние на общественное мнение, чтобы продвигать своих людей. На 24 апреля назначено первое слушание по делу о сборе Национальной службой разведки средств на особую деятельность. Между тем, 16 апреля Пак Кын Хе уведомила о своём отказе подавать апелляцию на приговор суда о лишении её свободы сроком на 24 года.

