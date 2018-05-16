Мультикультурные семьи в РК становятся крепче

С 2011 года количество разводов средимультикультурных семей в РК сократилось на 38%. В министерстве юстициисообщили, что в сокращается также количество мультикультурных браков,заключаемых в кратчайшие сроки через брачные агентства. Свою роль сыграла вэтом образовательная программа, ведённая в 2011 году. Она направлена наознакомление граждан, вступающих в брак с иностранцами, с культурой ихсупругов, а также с правами человека. Данная программа обязательна дляюжнокорейцев, которые намерены сгоздать или уже создали семьи с выходцами изКитая, Вьетнама, Филиппин, Камбоджи, Монголии, Узбекистана и Таиланда.