В РК проводятся учения по гражданской обороне для учебных заведений

Опубликовано : 2018-05-14 12:03:59 Обновлено : 2018-05-14 12:06:13

В РК проводятся учения по гражданской обороне для учебных заведений

С 14 по 18 мая министерство образования проводит учения по гражданской обороне. В них принимают участие около 20 тыс. образовательных учреждений, среди которых школы всех ступеней и вузы. В первый день формируется чрезвычайный центр, а также приводятся дебаты на тему мер в случае пожаров и взрывов в учебных заведениях. Во вторник будут проводиться учения на местах, с участием школьников, преподавательского состава, полиции и пожарников. Как сообщили в министерстве образования, в этом году особое внимание уделяется спецшколам, маленьким детям, больницам, университетским лабораториям.   



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