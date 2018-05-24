В РК отмечается очередной День совершеннолетия

В этом году в РК совершеннолетними становятся примерно 610 тыс. человек. По данным министерства по делам женщин и семьи, в этом году совершеннолетнего возраста достигнут 614.233 человека. Данный показатель постоянно снижается. Для сравнения, в 2016 году отметка составляла 668.344 человека, а в прошлом году 634.790 человек. В этот день министерство проводит очередную торжественную церемонию по случаю Дня совершеннолетия. В РК гражданин становится совершеннолетним по достижении 19 лет. Тогда он получает право присоединиться к политической партии, участвовать в выборах, вступить в брак без согласия родителей, управлять совственными финансовыми активами. Вместе с тем, мужчины становятся военнообязанными. День совершеннолетия отмечается с 1973 года каждый третий понедельник мая.

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