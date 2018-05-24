В РК состоится Busan port festival

С 25 по 27 мая в РК пройдёт 11-й по счёту фестиваль Пусанского порта - Busan port festival. Он состоится в международном портовом терминале Пусана и в Национальном морском музее. Мероприятие направлено на распространение информации о данном порте, как внутри страны, так и за рубежом. В день открытия в терминале пройдёт тематический концерт, фейерверк шоу и другие интересные мероприятия. В ходе фестиваля планируется провести тематические выставки, посвящённые непосредственно порту Пусан, а также искусству, выраженному через оформление грузовых контейнеров. Кроме того, посетители смогут осмотреть порт в ходе морской прогулки на катере, поплавать с семьёй на яхтах, моторных лодках и других средствах передвижения, в общем, интересно провести время.







