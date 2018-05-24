В РК состоится Busan port festival

Опубликовано : 2018-05-21 11:50:10 Обновлено : 2018-05-21 15:46:51

В РК состоится Busan port festival

С 25 по 27 мая в РК пройдёт 11-й по счёту фестиваль Пусанского порта - Busan port festival. Он состоится в международном портовом терминале Пусана и в Национальном морском музее. Мероприятие направлено на распространение информации о данном порте, как внутри страны, так и за рубежом. В день открытия в терминале пройдёт тематический концерт, фейерверк шоу и другие интересные мероприятия. В ходе фестиваля планируется провести тематические выставки, посвящённые непосредственно порту Пусан, а также искусству, выраженному через оформление грузовых контейнеров. Кроме того, посетители смогут осмотреть порт в ходе морской прогулки на катере, поплавать с семьёй на яхтах, моторных лодках и других средствах передвижения, в общем, интересно провести время. 



  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Печатать страницу
  • Список
  • Top
Новости
prev  prev  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
Internet Radio On-Air Window to KBS WORLD Radio Window to KOREA
Win.k 24
Win.k 11
Win.k MUSIC
Межкорейский саммит-2018
청취자 만족도 조사 결과 -R
Урок корейского языка (Mobile)
Основные новости
Другие сервисы
KBS World Radio Mobile
  • KBS World Radio Mobile
  • Теперь при помощи нового приложения Всемирного радио KBS вы можете познакомиться с главными контентами нашего радио на 11 языках...

<

1 / 4

>