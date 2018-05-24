Чон Ду Хвана и Ро Дэ У лишатся личной охраны

Опубликовано : 2018-05-21 14:57:45 Обновлено : 2018-05-21 16:22:02

Чон Ду Хвана и Ро Дэ У лишатся личной охраны

Полиция РК полностью снимет охрану бывших президентов страны Чон Ду Хвана и Ро Дэ У. Об этом 21 мая в ходе очередного брифинга заявил глава Управления полиции Ли Чхоль Сон. По его словам, в этом году численность персонала их охраны будет снижена на 20%, а в следующему году охрану полностью снимут. Уже на данный момент численность личной охраны двух бывших президентов снижена с 10 до 5 человек на каждого. Ли Чхоль Сон также прокомментировал требование общественности немедленно прекратить обеспечение охраны бывших глав государства силами полиции. Он, в частности, сказал, что в этом вопросе многое зависит от того внесёт ли Национальное собрание изменения в закон о статусе бывших президентов. Петицию о снятии личной охраны Чон Ду Хвана и Ро Дэ У 17 мая подали неправительственные организации – Центр по правам военнослужащих и Совет движения за демократизацию. Они указали, что Чон Ду Хван и Ро Дэ У «растоптали» Конституцию страны. По состоянию на 21 мая петицию подписали 11 тыс. человек.

[Photo : YONHAP News]

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