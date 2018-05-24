Южнокорейские врачи выступают против введения Moon Jae In Care

В Сеуле 20 мая Корейская медицинская ассоциация провела второй митинг с целью «Сдержать реализацию политики Moon Jae In Care и обеспечить защиту прав на жизнь тяжелых пациентов». По данным полиции на митинг пришли 13 тыс. человек, а по данным организаторов – 52 тыс. человек. Суть вышеуказанной политики заключается в снижении затрат населения на получение медицинских услуг. Власти планируют добиться этого до 2022 года посредством расширения сфер национального медицинского страхования. В ассоциации политику Moon Jae In Care считают нереализуемой. Указывается, что правительство подготовило инициативу без учета источников финансирования. В ближайшее время ассоциация приступит к консультациям по этому вопросу с министерством здравоохранения и соцобеспечения.















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