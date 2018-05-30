Южнокорейские дети мало отдыхают

Опубликовано : 2018-05-28 13:36:20 Обновлено : 2018-05-28 13:39:46

Южнокорейские дети мало отдыхают

Около 25% южнокорейских детей и подростков не имеют времени на отдых или просто свободного времени. Жизнь лишь одного из ста отвечает требованиям международных стандартов условий роста детей и обеспечения их прав. На это указывают результаты исследования, проведённого детским фондом «Зелёный зонт» в ноябре-декабре прошлого года среди 6,5 тыс. школьников в возрасте от 10 до 18 лет. Выяснилось, что лишь 0,9% или один из ста школьников живут в соответствии с рекомендациями по четырём критериям – сон, учёба, спорт и использование медиа-контентов. Половина детей посвящают учёбе чрезмерное время и спят недостаточно. 74% испытывают недостаток физической активности. 24% в течение дня не имеют времени на свободный отдых или игры. В течение года ученики школ средней ступени посвящают учёбе 2.097 часов, школ высшей ступени 2.757 часов. Это больше, чем показатель длительности рабочего времени в РК, который считается одним из самых высоких по ОЭСР.   





  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Печатать страницу
  • Список
  • Top
Новости
prev  prev  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
Internet Radio On-Air Window to KBS WORLD Radio Window to KOREA
Win.k 24
Win.k 11
Win.k MUSIC
Межкорейский саммит-2018
청취자 만족도 조사 결과 -R
Урок корейского языка (Mobile)
Основные новости
Другие сервисы
Подкасты
  • Подкасты
  • Программы можно скачать на сайте, чтобы прослушивать с помощью компьютера или mp3-плеера

<

4 / 4

>