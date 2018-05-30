Южнокорейские дети мало отдыхают

Около 25% южнокорейских детей и подростков не имеют времени на отдых или просто свободного времени. Жизнь лишь одного из ста отвечает требованиям международных стандартов условий роста детей и обеспечения их прав. На это указывают результаты исследования, проведённого детским фондом «Зелёный зонт» в ноябре-декабре прошлого года среди 6,5 тыс. школьников в возрасте от 10 до 18 лет. Выяснилось, что лишь 0,9% или один из ста школьников живут в соответствии с рекомендациями по четырём критериям – сон, учёба, спорт и использование медиа-контентов. Половина детей посвящают учёбе чрезмерное время и спят недостаточно. 74% испытывают недостаток физической активности. 24% в течение дня не имеют времени на свободный отдых или игры. В течение года ученики школ средней ступени посвящают учёбе 2.097 часов, школ высшей ступени 2.757 часов. Это больше, чем показатель длительности рабочего времени в РК, который считается одним из самых высоких по ОЭСР.











