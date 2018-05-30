Супруга главы Hanjin Group Ли Мён Хи находится под следствиемVideo

Опубликовано : 2018-05-28 16:11:30 Обновлено : 2018-05-29 10:25:11

28 мая г-жа Ли Мён Хи, супруга председателя совета директоров Hanjin Group Чо Ян Хо, была вызвана на допрос в полицию. Она обвиняется в неподобающем и агрессивном обращении с работниками компании, в том числе с водителем. В апреле полиция провела опрос сотрудников филиалов Hanjin Group, водителей и охраны, которые утверждали, что столкнулись с грубостью и неприемлемыми действиями со стороны Ли Мён Хи. Показания дали 10 человек. Полиция может применить в её отношении обвинения в осуществлении регулярных и особых насильственных действий. В этом случае Ли Мён Хи может получить наказание даже если пострадавшие не будут на них настаивать. Ряд пострадавших указывали на то, что Ли Мён Хи бросала в них опасные предметы.   


[Photo : KBS News]

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