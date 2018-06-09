В РК отметили 63-й День памяти павших в боях за родину

Опубликовано : 2018-06-06 14:58:17 Обновлено : 2018-06-06 15:36:49

В РК отметили 63-й День памяти павших в боях за родину

6 июня на Национальном кладбище в Тэчжоне состоялась церемония по случаю 63-го Дня памяти павших в боях за родину. На церемонии присутствовали около 10 тысяч человек, включая почётных граждан страны и их родственников, представителей политических партий и обычных граждан. Мероприятие началось с воздания почестей погибшим, в том числе сотрудникам пожарной службы, погибшим при исполнении долга. Ровно в 10 часов утра по всей стране прозвучала сирена, одновременно с которой была объявлена минута молчания. Далее в память о погибших актриса Хан Чжи Мин прочла стихотворение монахини Ли Хэ Ин «Пусть все мы станем зелёным миром», а певец Чхве Бэк Хо исполнил в память о погибших песню. Родственникам военных, полицейских и пожарников, погибших при исполнении долга, были переданы свидетельства почётных граждан. Помимо Тэчжона, церемонии по случаю Дня памяти павших прошли одновременно в 17 городах и 226 населённых пунктах РК. В этом году церемонии проходили под лозунгом "428030: мы помним вас от имени страны". Цифра 428030 указывает на количество захоронений павших во имя родины на 10 государственных кладбищах РК. 



[Photo : YONHAP News]

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