В РК микропыль вызывает преждевременную смерть 12 тыс. человек в год

Опубликовано : 2018-06-07 11:06:28 Обновлено : 2018-06-07 11:06:52

В РК микропыль вызывает преждевременную смерть 12 тыс. человек в год

В год в РК около 12 тыс. человек преждевременно умирают из-за микропыли. На это указывают результаты исследования, проведённого научной группой государственного Сеульского университета. Выяснилось, что в 2015 году по данной причине преждевременно умерли 19 тыс. человек. Микропыль приводит к появлению или обострению различных заболеваний. Наиболее часто встречающимся является церебральный инфракт, на который приходится половина преждевременных смертей. Далее следуют заболевания сердца и рак лёгких. Такое разнообразие заболеваний, к которым приводит микропыль, связано с тем, что частички пыли очень мелкие. Поэтому они попадают напрямую кровь через в капилляры, не задерживаясь в органах. В ВОЗ микропыль назвали канцерогеном первого уровня. В РК её средняя концентрация составляет 24 микрограмм на кубометр. При этом, максимально допускаемая отметка в ВОЗ составляет 10 микрограмм. Указывается, что если снизить концентрацию микропыли в воздухе до уровня, рекомендуемого ВОЗ, то количество смертей удастся сократить на 8 тыс. человек.

[Photo : KBS News]

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