РК на 49-ом месте в рейтинге мирных стран

6 июня австралийский Институт экономики и мира (IEP) представил очередной глобальный индекс мира GPI в отношении 163 стран. РК заняла 49-ое место. Это на две позиций ниже чем в прошлом году. Институт составляет ежегодный рейтинг на основе 23-х критериев, среди которых уровень безопасности, степень вмешательства в различные конфликты, уровень военизированности, импорт вооружений и другие. Индекс миролюбивости РК составил 1,823 балла. Чем меньше баллов, тем выше показатель миролюбивости. Ухудшение позиции РК объясняют геополитическими рисками, связанными с разногласиями с Китаем вокруг размещения в РК американских комплексов ПРО THAAD. Показатель КНДР, между тем, составил 2,95 балла или 150-ое место. В СК отмечается самая высокая доля военных расходов по отношению к ВВП – 24%. Первое место в рейтинге третий год подряд занимает Исландия. Далее следуют Новая Зеландия, Австрия, Португалия, Дания и другие.