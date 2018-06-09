Французский скалолаз незаконно взобрался на башню Lotte World Tower

Известный французский скалолаз Ален Робер был задержан 6 июня полицией сеульского муниципального округа Сонпха-гу за незаконное восхождение по внешней стене башни Lotte World Tower. В полиции 55-летний скалолаз объяснил свой поступок желанием поздравить Юг и Север с атмосферой примирения. Робер также добавил, что приостановил свой подъём из-за беспокойства других людей. Восхождение скалолаза длилось около трёх часов, пока в полицию округа не поступила соответствующая заявка. После уговоров полиции Робер был задержан на 75-м этаже башни.









[Photo : KBS News]